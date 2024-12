Voormalige Gouden Schoen én Belgisch voetbalicoon fileert topclubs en klassement en komt tot enkele opvallende vaststellingen

De Belgische topclubs hebben er niet het beste weekend opzitten. Van de top zes in het klassement kon zelfs enkel Club Brugge winnen. Marc Degryse trekt dan ook enkele opvallende conclusies.

Club Brugge won met 4-1 van FCV Dender, maar de uitslag is géén spiegelbeeld van het veldoverwicht. KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht moesten tevreden zijn met een punt. Antwerp FC en KV Mechelen gingen dan weer onderuit.

"Ik concludeer dat de top zes uit de competitie allesbehalve overschot heeft", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Dat is ook duidelijk te zien aan de winstpercentages van de topclubs."

Er is dit seizoen simpelweg geen enkele club die als een hogesnelheidstrein door de reguliere competitie raast. "Genk is de enige club die meer dan zeventig procent van de wedstrijden heeft gewonnen. Club Brugge is dan weer de enige ploeg die iets beter dan zestig procent scoort."

"De rest van de top zes zit daaronder", is ook Degryse verrast. "In de reguliere competitie is dat een héél lage score voor clubs die play-off 1 ambiëren. Die clubs hebben niet de luxe om enkele wedstrijden na elkaar te verliezen of ze vallen uit de top zes."

Een middenmoter kan zonder pardon in de degradatiestrijd belanden

"Al zit alles héél dicht op elkaar", besluit de voormalige Rode Duivel. "Het verschil tussen plaats zeven en dertien is amper vijf punten. Een middenmoter kan zonder pardon in de degradatiestrijd belanden."