David Hubert over zijn backs bij Anderlecht: enorme lof voor N'Diaye, vertrouwen in Foket... Verschaeren daarentegen...

David Hubert zit nog altijd niet dik in de verdedigers. Voorlopig moet hij het elke wedstrijd met dezelfde achterlijn doen. Twee opvallende figuren daarin: Moussa N'Diaye en Thomas Foket. De eerste is aan een enorme opgang bezig, de tweede moet de kritiek van zich af spelen.

Hubert is vol lof over de ontwikkeling van linksback Moussa N'Diaye, met wie hij eerder samenspeelde bij RSCA Futures. “Laat ons zeggen, zijn eerste wedstrijd tegen RWDM was ongelooflijk", aldus Hubert. “Hij zette meteen de toon en toonde zijn potentieel.”

Hubert benadrukte dat het bij N'Diaye niet alleen om talent gaat, maar ook om het vermogen om consistent te presteren. “Wat een speler tot een topspeler maakt, is niet één keer uitblinken in vijf wedstrijden, maar dag in dag uit een constante brengen. Dat begint Moussa nu steeds meer te tonen", zegt Hubert.

Foket heeft matchen nodig

Aan de andere kant heeft rechtsback Thomas Foket een moeilijkere start van het seizoen gekend. Hubert geeft aan dat de omstandigheden hier een rol in speelden. “Als je nieuw bent in een ploeg, is er soms een aanpassingsperiode", verklaart hij. "Bovendien speelde Killian Sardella in het begin alles, wat Foket minder kansen gaf om zichzelf te laten zien."

Desondanks ziet Hubert duidelijke progressie bij de ervaren rechtsback. “Thomas heeft dat ritme nodig om beter te worden. Hij heeft inmiddels een stap gezet en begint de speler te worden die hij moet zijn.”

Verschaeren ook niet in de beker?

Voor Yari Verschaeren ziet het er inmiddels heel wat slechter uit. Hubert heeft al een duidelijk signaal gegeven de laatste weken door steevast voor Dendoncker of Leoni te kiezen. En of hij in de match tegen Westerlo zal starten, valt zwaar te betwijfelen.

"Jullie hebben mijn uitleg al een paar keer gehoord", zei Hubert. "Ik maak mijn keuzes in eer en geweten en op basis van steeds dezelfde criteria: vorm, load, tegenstander... Ik ga niet ineens beginnen roteren omdat een speler niet aan genoeg minuten komt. Ze moeten hun minuten verdienen."