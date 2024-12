🎥 Kompany uit beker na eerste rode kaart ooit van clublegende: "Je kunt nederlagen niet mooier maken"

Vincent Kompany zal de DFB-Pokal dit jaar al zeker niet winnen. Er werd met 0-1 verloren van bekerhouder Bayer Leverkusen.

Al na 17 minuten moest Bayern München met zijn tienen verder, toen Manuel Neuer zijn allereerste rode kaart uit zijn lange voetbalcarrière kreeg. De beelden kan je hieronder bekijken.

“Het is altijd bitter als een vroege rode kaart een wedstrijd zo beïnvloedt”, zei Vincent Kompany na afloop van de wedstrijd. “Maar ik moet zeggen: Ik heb als speler vaak met tien man moeten spelen en je moet echt niet klakkeloos aannemen hoe de jongens vandaag hebben gepresteerd.”

Kompany was tevreden over zijn ploeg en over de supporters. Eén succesvolle actie van Leverkusen was echter voldoende voor hun overwinning.

“Er zat leven in onze prestatie vandaag. De jongens gaven alles wat ze hadden. Desondanks kun je nederlagen niet mooier maken dan ze zijn, zeker niet als ze betekenen dat je uit de beker ligt”, besloot onze landgenoot.

Manuel Neuer verontschuldigde zich bij het team. “In die situatie hoopte ik op buitenspel. Ik kan het niet meer veranderen. Het was een fout en dat moet ik accepteren. Ik heb geen keuze. Het was duidelijk niet makkelijk om daarna te blijven spelen, maar we hebben het als team heel goed gedaan.”