Onrust bij Cercle-supporters groeit na vertrek Muslic: harde kern gaat bekerwedstrijd boycotten

Het gedwongen vertrek van Miron Muslic heeft bij Cercle Brugge voor veel onrust gezorgd. De achterban, met name de harde kern, is niet te spreken over zijn vertrek en heeft hun ongenoegen geuit richting het bestuur.

Het vertrek van Muslic markeert het einde van een succesvolle, maar turbulente periode voor Cercle Brugge. De Bosnische Oostenrijker had de club in slechts twee jaar tijd van een degradatiekandidaat naar een Europese ploeg getild. Miron Muslic was niet alleen geliefd om zijn resultaten, maar ook vanwege de sterke band die hij had opgebouwd met de supporters van Cercle Brugge. Zijn vertrek komt als een donderslag bij heldere hemel voor de harde kern van de club, die zich steeds meer tegen het bestuur keert. De relatie tussen de harde kern van de supporters en het management van Cercle is altijd gespannen geweest. Na verschillende incidenten en stadionverboden is de onvrede de afgelopen maanden alsmaar toegenomen. Boycot bekerwedstrijd De supporters zijn het niet eens met de koers die de club vaart en vinden dat de strategische keuzes niet in lijn zijn met de verwachtingen. De oproep om woensdagavond tijdens de bekerwedstrijd tegen Sint-Truiden niet achter het doel te zitten, moet voor een krachtig signaal zorgen richting het bestuur. De huidige interim-coach, Jimmy De Wulf, krijgt nu de kans om Cercle Brugge weer op de rails te krijgen. Of Cercle nog een nieuwe coach zal zoeken, is af te wachten.





