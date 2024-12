Straks bij de legendes van het Belgische voetbal? "Wie anders gaat de Gouden Schoen winnen?"

Volgende maand wordt de Gouden Schoen uitgereikt voor de beste voetballer voor de jaargang 2024. Als je zoekt naar de man die het meest constant speelde over het hele jaar, kom je al gauw maar bij één speler uit: Hans Vanaken.

Vanaken won in 2018 en 2019 al de bekroning, maar zou 2024 daar wel eens aan kunnen toevoegen. Hij werd kampioen, deed alles voor de ploeg, scoorde in de Champions League én blijft gewoon zijn niveau behouden.

De tweede helft van vorig seizoen was wat minder qua statistieken, maar toen offerde hij zich op om de remontada in te zetten. Vanaken ging een heel stuk lager voetballen om van daaruit het spel te verdelen.

Zichzelf opgeofferd

Ondanks dat hij maar één assist had in de Champions' Play-offs, waarin Club Brugge onverwacht nog de titel pakte, was hij van onschatbare waarde. Dé belangrijkste speler bij blauw-zwart, ook nog op zijn 32ste. En dit seizoen is hij weer bezig aan een indrukwekkend rijtje.

In 23 wedstrijden heeft hij al 7 goals en 8 assists. In de 16 competitiewedstrijden staat de teller op 5 en 6. Niemand die over de jaren heen elk seizoen zulke cijfers kan voorleggen. Hij is en blijft gewoon de draaischijf waar heel Club rond draait.

Is dat genoeg om hem ook deze keer de Gouden Schoen te geven? Wel, de vraag is wie hij als concurrent heeft. Kévin Denkey die vorig seizoen de topschutterstitel pakte en Cercle naar een vierde plaats loodste? Die zit dit seizoen natuurlijk ook weer aan 9 doelpunten, maar vertrekt straks en de Vereniging hangt toch onderaan.

Kasper Dolberg? Eén heel goeie maand gaat het verschil niet maken. Cameron Puertas vertrok dan weer in de zomer bij Union en zal maar één seizoenshelft punten krijgen. Als we de standen van HLN in 'de Gouden Schoen van de maand' bekijken, is Vanaken daar altijd in de top drie te vinden.

In elitegroepje?

Je moet het maar doen: Vanaken neemt geen snipperdagen. Hij zakt nooit door de ondergrens, die bij hem al wat hoger ligt dan de anderen. En op zijn toch al ietwat gevorderde voetballeeftijd zit er nog geen sleet op. Hij is één van die spelers die voetbal makkelijk doet lijken. Maar er is niets makkelijk aan hoe hij een bal kan behandelen.

Krijgt Vanaken in januari zijn derde bekroning? Hij zou zich daarmee in het elitegroepje met Wilfried Van Moer en Jan Ceulemans hijsen. En zou het onverdiend zijn? Weinigen die er zouden over discussiëren.