Discutabele fases in Union-Gent: "Geen VAR kan ook een voordeel zijn"

Union SG won in de achtste finale van de Croky Cup van KAA Gent (3-2). Na de match was er nogal wat discussie over enkele fases.

Union SG won met de hakken over de sloot van KAA Gent. De Brusselaars mochten ook de voetbalbond dankbaar zijn omdat er geen VAR was in deze fase van het bekertoernooi.

Vlak na de rust mocht Fusseini uit buitenspel vertrekken. De eerste poging werd gekeerd, maar Mitrovic, die wellicht van buitenspel uitging, greep niet in, waardoor Fusseini alsnog kon besluiten.

Het protest van KAA Gent leverde niets op, want er was geen VAR om te checken of Fusseini effectief buitenspel stond toen hij aanzette. Meteen erna volgde de 3-1.

Gandelman zorgde snel voor de 3-2 en Dean kon nonchalance van doelman Moris bij het uitvoetballen net niet bestraffen. In het slotoffensief claimde KAA Gent nog een penalty toen Burgess hands leek te maken. Maar opnieuw, geen VAR, geen strafschop.

“Geen VAR was inderdaad een groot voordeel”, zei Noah Sadiki over de betwiste fases bij Sporza. “Het doelpunt uit buitenspel, dat weet ik niet, maar ik heb andere fases gezien die heel raar waren. Maar ja, we zijn erdoor en dat is het belangrijkste.”