Laurent Ciman reageert boos op zijn ontslag nadat zijn club 65 tegendoelpunten slikte: "De voorzitter moet stoppen met naar hockey te kijken"

Een paar weken geleden werd Laurent Ciman ontslagen bij CF Montréal. Eén van de redenen waren de slechte defensieve prestaties van het team; de voormalige Rode Duivel heeft zich verdedigd

Het avontuur van Laurent Ciman bij CF Montreal eindigde bitter, enkele weken geleden. Het management van de Canadese club besloot om afscheid te nemen van de Belg, voornamelijk vanwege de slechte defensieve prestaties van de club gedurende het seizoen 2024 in de MLS.

In een interview met het Canadese medium La Presse heeft Ciman zijn kant van het verhaal willen vertellen. Hij geeft toe dat hij verrast was: "Ik had het absoluut niet verwacht. Het was een verrassing", zegt de voormalige verdediger en aanvoerder van Standard. Gabriel Gervais, president van CF Montreal, wees op de 64 tegendoelpunten die het team tijdens het seizoen had geïncasseerd.

Ciman betreurt de houding van CF Montreal

"We hebben 64 doelpunten tegen gekregen, en dat is niet normaal, ik ben het met hem eens. Maar ten eerste, ik sta niet op het veld. Ten tweede, ik ben niet de coach, ik ben niet degene die beslist welke oefeningen we tijdens de week doen om ons voor te bereiden op het weekend. En ten derde, hij moet stoppen met naar het ijshockey te kijken", gaat Ciman verder.

© photonews

De Belg verwijst naar het feit dat in het ijshockey elke specifieke coach aan slechts één sector werkt. Laurent Ciman was niet beperkt tot het werken met verdedigers: hij was assistent van Laurent Courtois. "Ik ben geen assistent van de verdediging, ik ben een algemeen assistent. We hebben vastgestelde rollen, maar je kunt het aan elke middenvelder of aanvaller vragen: ik werkte met iedereen. Het is een beetje makkelijk om dit te verkondigen", zegt de voormalige assistent van Montreal.

Gervais en de Canadese coach benadrukten ook dat de afwezigheid van Laurent Ciman tijdens sommige verplaatsingen van CF Montreal een probleem vormde. "Het stond in mijn contract. We wisten heel goed waarom ik sommige reizen niet meer maakte, het is gemakkelijk om me dat te verwijten." Cimans dochter, die autisme heeft, vereist bijzondere aandacht die daardoor ook zijn aanwezigheid vereist.

"Ik ben altijd dankbaar geweest jegens de club dat ze rekening hielden met mijn familie. Tijdens de wedstrijden stuurde ik de coach of de assistenten een bericht wanneer dat nodig was, om hen te vertellen wat ik op tv zag."

Wat brengt de toekomst nu voor Laurent Ciman? De voormalige verdediger houdt van het leven in Quebec, dat vooral geschikt is voor zijn 14-jarige dochter die speciale zorg nodig heeft. "Maar ik moet werken. Ik heb links en rechts gebeld, ik heb plannen en nog steeds veel te bieden. Ik kan met opgeheven hoofd vertrekken bij CF Montreal na al wat ik heb gegeven", concludeert hij.