Mathias Delorge moet echt in gang schieten, nog veel te regelen: "Was er echt nog niet mee bezig"

KAA Gent ging al strijdend ten onder in de Croky Cup. De troepen van Wouter Vrancken verloren met 3-2 van Union SG.

“We worden gewoon genekt door bepaalde dingen en dat is zonde”, was de eerste reactie van Mathias Delorge bij Het Nieuwsblad na de bekermatch tegen Union.

Daarmee verwijst hij duidelijk naar de discutabele fases in deze wedstrijd. De bekermatchen werden gespeeld zonder VAR, dus dat was geen optie voor Delorge en co.

Bij KAA Gent was er wel tevredenheid over de match zelf, het resultaat buiten beschouwing gelaten. “Toch vond ik dat we echt wel getoond hebben dat er wilskracht en veerkracht zit in deze groep.”

“Op momenten zoals deze moet je als groep samen kunnen blijven en vechten voor elkaar. Daarnaast hebben we ook goed gevoetbald en de nodige doelkansen gecreëerd”, klonk het.

De focus gaat nu naar de match tegen STVV, de ex-ploeg van Delorge. En daar heeft hij nog wat extra-sportief werk voor “Ik was nog niet echt bezig met het bemachtigen én verdelen van tickets voor zaterdag, maar dat zal nu wel beginnen. Het zal knokken worden”, lacht hij.