🎥 Bekijk alle goals: Club NXT maakt beloften van RSC Anderlecht helemaal af

Club NXT heeft het duel met RSCA Futures gewonnen. Het werd 3-0 in het voordeel van de beloften van Club Brugge.

De beloften van Club Brugge tegen die van RSC Anderlecht. Het is een wedstrijd in de Challenger Pro League die helemaal geen uitleg hoeft.

De eerste helft eindigde waar die begonnen was, met een 0-0-ruststand tot gevolg. Maar na de pauze barstte de wedstrijd in alle hevigheid los.

Siebe Wylin opende twee minuten na de rust al de score voor Club NXT. Nog geen tien minuten later lag de wedstrijd in zijn definitieve plooi dankzij een tweede goal.

Die nam Lynnt Audoor voor zijn rekening. Drie minuten later legde Lenn De Smet met een derde Brugse goal de wedstrijd in zijn definitieve plooi. Dat was ook de eindstand van deze wedstrijd. Club NXT komt zo op de vijfde plaats in de rangschikking van de tweede klasse.

Voor RSCA Futures was het weer proeven van de nederlaag na een goede reeks. Zij blijven veertiende en houden voorlopig Jong Genk en Francs Borains achter zich.