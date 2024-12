'Mannen in Tubeke mogen hun boeltje pakken': nieuwe VAR op komst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De scheidsrechters en de VAR blijven maar onder vuur liggen. Al lijkt er een nieuw systeem op komst.

Er gaat geen weekend voorbij in de Jupiler Pro League of de scheidsrechters en de VAR komen in opspraak voor verkeerde beslissingen. En het blijft maar duren.

De International Football Association Board wil daarmee komaf maken en stelt voor om een nieuwe en goedkopere VAR in te voeren. Die zou werken op basis van challenges, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Elke coach krijgt voor de wedstrijd twee challenges. Die mag hij inzetten als hij niet akkoord is met de beslissing van een ref. Enkel dan wordt er naar het scherm gekeken. Daardoor ligt de match veel minder vaak stil.

De mannen in Tubeke mogen dus hun boeltje pakken, zij zijn in het nieuwe systeem niet meer nodig. Alleen die loonkosten zullen de VAR heel wat goedkoper maken.

Als de coach gelijk heeft, dan behoudt hij zijn challenge. Was de ref van dienst correct, dan verdwijnt de challenge. Voor de nieuwe VAR zouden ook maar vier camera’s nodig zijn.