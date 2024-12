Nieuwe Limburgse derby belooft spektakel: "Er heerst hier zeker een gevoel van revanche"

STVV en KRC Genk zullen het binnenkort alweer tegen elkaar opnemen. Vorig weekend speelden de twee Limburgse clubs nog gelijk, al heerst er toch vooral bij STVV een gevoel van revanche.

STVV mag KRC Genk begin januari nog eens ontvangen in de Croky Cup. Dit dan pas iets meer dan een maand na de vorige Limburgse derby. Daar hebben ze vooral bij STVV een slecht gevoel bij gehad.

De Truienaars speelden een zeer goede wedstrijd en leken met 2-1 te gaan winnen, tot Bangoura in de laatste minuten de gelijkmaker binnenwerkte. Er was echter hands mee gemoeid, maar de VAR keurde het doelpunt niet af wegens gebrek aan bewijs. Er waren namelijk geen duidelijke beelden.

"We kijken uit naar een nieuw duel met KRC Genk", vertelt STVV-voorzitter David Meekers bij Het Belang van Limburg. "De derby was zondag reclame voor het Limburgs voetbal, zo’n dag willen we opnieuw beleven."

"Met deze keer hopelijk een positieve afloop. Na de gecontesteerde gelijkmaker heerst hier toch een zeker gevoel van revanche. Dit is de affiche waarvan veel van onze supporters droomden", besluit hij.

Genk-voorzitter Peter Croonen vertelde bij HBvL ook wat hij ervan vond. "Ik had STVV liefst pas in de finale getroffen, dan was de beker zeker naar Limburg gekomen. We hadden ook op een thuismatch gehoopt, maar dit is een topaffiche. Wie naar de Heizel wil, moet klaar zijn om elke horde te nemen."