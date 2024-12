Simon Mignolet zal niet 'De Slimste Mens ter Wereld' worden: doelman Club Brugge neemt opvallende beslissing net voor finaleweken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Simon Mignolet (36) zal niet deelnemen aan de finaleweken van het populaire tv-programma De Slimste Mens ter Wereld. Hoewel de doelman van Club Brugge zich tijdens een geslaagde passage wist te plaatsen voor de eindfase, heeft hij besloten af te zeggen vanwege de drukke voetbalkalender in december.

Met een zwaar programma in het vooruitzicht, inclusief een cruciaal Champions League-duel tegen Sporting Lissabon en competitietoppers tegen Genk en Union, kiest Mignolet ervoor zijn volledige focus op het voetbal te houden.

Ook de laatste weken van december en de start van 2025 beloven intens te worden, met onder meer een kwartfinale in de Beker van België tegen OHL en een thuiswedstrijd tegen Anderlecht.

“Spijtig genoeg zal ik niet kunnen deelnemen aan de finale van De Slimste Mens ter Wereld", deelde Mignolet mee op sociale media. “Er komen belangrijke matchen aan in de Champions League en competitie, en daar wil ik mijn volledige aandacht aan besteden.”

Mignolet benadrukt dat hij er graag bij was geweest, maar dat zijn prioriteit ligt bij zijn carrière als voetballer. “Mijn job is nog altijd voetballer zijn", besloot hij in zijn boodschap.

Het nieuws komt wellicht als een teleurstelling voor fans van de populaire quizshow, want Mignolet maakte een heel goeie en grappige indruk tijdens zijn passage.