KRC Genk is uit op revanche: "We moeten het nu anders aanpakken, want we willen winnen"

KRC Genk neemt het zaterdagnamiddag al op tegen KV Kortrijk. De Limburgers verloren er in de heenronde, maar zijn uit op revanche.

KRC Genk staat nog steeds alleen op kop van het klassement en stootte in de beker door na een zege tegen Standard. Dit weekend willen ze de positieve flow verderzetten.

"We willen wel revanche pakken", begint Jarne Steuckers. Tegen Kortrijk werd het in de heenronde 2-1. "De wedstrijd daar mochten we niet verliezen, we kregen genoeg kansen om die wedstrijd dood te maken."

"We kregen twee keer een goal tegen door onze eigen fouten. Deze zege tegen Standard was ook een boost naar zaterdag toe", gaat Steuckers verder.

Ook Patrik Hrosovsky, die zich tot matchwinnaar kroonde tegen Standard, ziet dat het geen makkelijke opgave zal worden. "Het zal weer een moeilijke wedstrijd worden. Het is een ploeg die ook gaat verdedigen, net zoals Standard deed."

Moet Genk zich nu op een andere manier voorbereiden tegen Kortrijk? "Ja, nu moeten we het anders aanpakken want we willen winnen. Het is ook een groot verschil of je tegen Kortrijk uit of thuis speelt, dat zagen we ook in de beker tegen Antwerp", besluit de middenvelder.