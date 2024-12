"Toch een vreemd gevoel": Cercle Brugge neemt al snel afscheid van een van zijn grootste namen

Kevin Denkey staat op het punt om te vertrekken bij Cercle Brugge. Dit weekend speelt hij al zijn laatste thuiswedstrijd voor de Vereniging.

Cercle Brugge neemt het zondagnamiddag op tegen Union SG in eigen huis. Dat wordt meteen ook de laatste thuiswedstrijd van Kevin Denkey bij de Vereniging.

Volgende week is hij er nog bij tegen Olimpija Ljubljana in de Conference League, en wat later op de week tegen KAA Gent, op verplaatsing.

"Mijn afscheid komt inderdaad steeds dichter. De laatste dagen begint het ook echt door te dringen dat ik hier binnenkort niet meer zal zijn", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Dan kijk ik naar mijn kastje in de kleedkamer en besef ik dat binnenkort iemand anders op die plek zal zitten. Toch een vreemd gevoel. Ik probeer er dan ook wel van te genieten, zonder al te emotioneel te worden. Er moet immers ook nog gepresteerd worden. Ik wil in mijn laatste week allerminst uitbollen", gaat Denker verder.

Afgelopen zomer werd er al een transfer verwacht, maar die kwam uiteindelijk niet. "Het was een verrassing dat er geen transfer kwam, ook voor mij. Daar moeten we niet flauw over doen. Ik had het gevoel dat ik er klaar voor was, alleen vielen niet alle puzzelstukjes toen goed. Wat nu gelukkig wel het geval is."