Dringende oproep om regels te veranderen na KV Mechelen-Club Brugge: "Dat is wel het laatste wat we willen"

Peter Vandenbempt gaf bij Sporza zijn visie op de handsbal van Jorne Spileers tijdens de wedstrijd tussen Club Brugge en KV Mechelen, een situatie die opnieuw de discussie over de regels rond hands deed oplaaien.

Volgens Vandenbempt is de huidige situatie rondom de handsregel problematisch. "De eeuwige discussie over hands heeft het nodeloos ingewikkeld gemaakt, waardoor er een soort grijze zone is ontstaan", zei hij.

Dit heeft geleid tot onduidelijkheid, waarbij voetballers en trainers zich vaak overgeleverd voelen aan de willekeur van de scheidsrechter. "En dat is wel het laatste wat ze willen." De analist gaf Besnik Hasi gelijk toen hij zei dat ze een penalty verdienden voor de handsbal van Jorne Spileers.

"Wat mij betreft, had KV Mechelen gelijk. Tenminste, volgens de regels zoals die al een heel seizoen worden toegepast. Ze zouden een penalty moeten krijgen voor hands", aldus Vandenbempt.

Hij benadrukte echter dat de verwarring over de handsregel niet alleen maar bij de scheidsrechters ligt. "In de kranten vandaag spreken de specialisten mekaar tegen. Dat wijst er alleen nog maar op hoe fout het wel zit met die regel rond hands", zei Vandenbempt.

Het lijkt duidelijk dat de handsregel, ondanks de herhaalde discussies, nog altijd voor veel verwarring zorgt in het voetbal. Het blijft afwachten of er binnenkort een verduidelijking of wijziging van de regel komt om deze onduidelijkheden te verhelpen.