Verliest Club Brugge deze winter sterkhouder? Nicky Hayen vreest ervoor: "Dat zouden we liever hebben"

De interesse in Joel Ordonez, verdediger van Club Brugge, neemt toe. Niet alleen Chelsea en Liverpool tonen belangstelling, maar ook andere clubs hebben de Ecuadoraan in het vizier.

Ondanks de geruchten blijft Ordonez gefocust op zijn huidige club. "Ik ben gefocust op Club, met wie ik nog een titel wil winnen", benadrukt hij. Al zou hij daar even later nog op terugkomen.

Ordonez, die onlangs zijn eerste doelpunt scoorde voor Club Brugge, droomt openlijk van een toekomst in Engeland. "De Premier League, dat zou ik leuk vinden", liet hij weten aan VTM Nieuws. Zijn wens lijkt in lijn met de interesse die vooral uit die competitie komt. Het is echter niet de bedoeling dat blauw-zwart hem deze winter al laat vertrekken.

Het recente doelpunt van Ordonez, dat Club zaterdag drie cruciale punten opleverde, was een moment van trots voor de jonge speler. "Natuurlijk heb ik mijn familie gebeld", zei hij daarover. "Het zijn die mensen die mij kracht geven. Vooral mijn moeder, want zij staat het dichtst bij mij."

Coach Nicky Hayen erkent dat de belangstelling voor Ordonez een teken is van zijn kwaliteiten. "Dat is uiteindelijk wat je als speler wil", zegt Hayen. "Wat mij blij maakt, is dat Joel altijd zijn werk doet ondanks de interesse."

Hayen benadrukt dat de club hoopt Ordonez langer te behouden. "Wanneer die transfer er zal komen, dat heb je niet in de hand. Het kan in de winter zijn, maar het kan ook pas na dit seizoen zijn, wat we liever zouden hebben", voegt hij toe.