Bart Verhaeghe ziet zijn frustratie nogmaals bevestigd: Sporting kreeg wél voordeel en diepgewortelde ergernis komt weer naar boven

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe hamert er al jaren op, maar lijkt te prediken in de woestijn: terwijl Club zaterdag nog tegen KV Mechelen moest spelen, mocht tegenstander Sporting al donderdag zijn competitiematch afwerken. Een structureel probleem in België.

Het is al jaren de frustratie van Verhaeghe. Club kon niet vroeger spelen, want midweeks was er ook bekervoetbal. Verhaeghe hekelt al jaren de overvolle kalender in België, die volgens hem weinig ruimte laat om onze ploegen in Europa optimaal te ondersteunen.

De voorzitter van blauw-zwart pleit dan ook voor een competitie met maximaal 36 speeldagen. In de huidige kalender is er zelfs geen moment te bespeuren waar matchen naar verplaatst zouden kunnen worden. Dat wordt nog problematischer als Club zich straks weet te plaatsen voor de play-offs.

Ook buitenlandse voorbeelden zoals PAOK, dat vorig seizoen zijn competitiewedstrijd tegen Olympiakos kon uitstellen tussen de kwartfinales tegen Club Brugge, versterken Verhaeghe’s pleidooi. Hij ziet een direct verband tussen de drukke Belgische kalender en de beperkte successen van onze clubs in Europa.

Voor Club Brugge is het aanpassen van de kalender een prioriteit. Verhaeghe benadrukt dat het niet uitmaakt hoe de nieuwe competitie precies wordt ingevuld, zolang er maar minder speeldagen komen. Een nieuw competitieformat dus.

Voorlopig lijken Verhaeghe’s oproepen echter tevergeefs. In België blijft er weinig animo voor ingrijpende veranderingen in het competitieformat. De kleine en grote ploegen hebben tegenovergestelde prioriteiten. Zoals elke keer als er moet onderhandeld worden.