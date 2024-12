📷 'Vertrekker bij RSC Anderlecht? Renard heeft vervanger klaar voor positie die goed gevuld is'

Nadat Brian Riemer werd doorgestuurd als trainer van RSC Anderlecht nam paarswit ook afscheid van sportieve baas Jesper Fredberg. Met Olivier Renard had Wouter Vandenhaute meteen ook een vervanger klaar.

Die heeft heel wat te bewijzen aan het Anderlechtpubliek. Door zijn verleden bij Standard en omdat hij genoemd werd in het dossier Propere Handen is er weinig geloof dat hij de ploeg vooruit zal helpen.

Volgens MLS Transfers heeft Renard zijn oog laten vallen op John Tolkin. Het gaat om een 22-jarige ploegmaat van Dante Vanzeir bij New York Red Bulls.

Hij is een linksachter, dus is het wel een beetje vreemd dat Anderlecht daar versterking nodig heeft. Op die positie is er immers volk genoeg. Al zou het wel eens kunnen dat er iemand vertrekt waarvan wij nog geen weet hebben.

Het voorbije jaar was Tolkin goed voor 2 doelpunten en 4 assists. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 4 miljoen euro geschat. Ook uit de Bundesliga zou er interesse zijn.

Some things to keep an eye on this offseason:

- Red Bull planning on selling John Tolkin in January. Isn’t short of options: Anderlecht, Bundesliga, Championship. After 2+ years convincing him to stay with Red Bull, it’s time to move on