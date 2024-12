Zware klap voor Vincent Kompany: sterkhouder speelt dit jaar niet meer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manuel Neuer zal dit jaar niet meer spelen voor Bayern München. De doelman, die uitgesloten werd in de Duitse beker, is nu geblesseerd.

Manuel Neuer heeft een lastig einde van het jaar. De doelman van Bayern München veroorzaakte al de uitschakeling van zijn team in de Duitse beker door zijn eerste rode kaart in zijn carrière te pakken, op 38-jarige leeftijd, en al in de 17e minuut van de wedstrijd.

Na afwezig te zijn geweest tijdens de volgende competitiewedstrijd tegen Heidenheim, zal Neuer deze week niet terugkeren in de Champions League. Bayern speelt tegen Shakhtar Donetsk in een uitwedstrijd in Gelsenkirchen, waar de Oekraïners "thuis" spelen vanwege de oorlogssituatie.

Vincent Kompany bevestigde maandag tijdens een persconferentie dat Neuer een gebroken rib heeft. "Dit betekent dat hij waarschijnlijk niet meer zal spelen dit jaar. Het belangrijkste is nu dat hij herstelt. Manuel zal begin januari terug zijn, maar vandaag is het te vroeg", verklaarde de Belgische coach.

Met Sven Ulreich, de gebruikelijke nummer 2 van Bayern München, ook afwezig, zal de Israëlische international Daniel Peretz plaatsnemen in het doel van Bayern voor de rest van het jaar. Een doelman die destijds kort genoemd werd bij RSC Anderlecht, na het vertrek van Bart Verbruggen.

Bayern München staat 13e in de Champions League met 3 overwinningen in 5 wedstrijden, en twee nederlagen uit tegen Aston Villa en Barça. Er moet een nieuwe nederlaag worden vermeden om dichter bij de top 8 te komen, wat het doel is van de Rekordmeister.