De uittocht gaat door: ook Francs Borains profiteert van het einde van Deinze

Er liggen koopjes klaar in Deinze. De club is officieel failliet verklaard vandaag en dus zullen alle spelers nu een nieuwe club moeten vinden.

Lennart Mertens, Gaëtan Hendrickx, Thibaut Van Acker of zelfs Yanis Musuayi hadden hun vertrek bij Deinze al aangekondigd en laatstgenoemde had zelfs al een club gevonden (Club NXT) kort na het verbreken van zijn contract.

Nu is SK Deinze officieel failliet. Alle spelers, zelfs degenen die aanvankelijk trouw waren gebleven aan het zinkende schip dat de club was, zullen worden vrijgegeven en kunnen zich waar ze maar willen binden.

Er zijn dus koopjes te doen en Francs Borains heeft er eentje gedaan. Christophe Janssens (26 jaar), een rechtsback van Deinze, arriveert bij Stade Robert Urbain, kondigde de club woensdag aan. Een injectie van ervaring voor de Henegouwers.

Opgeleid onder andere in Mons, Brugge en Genk, heeft Janssens 9 wedstrijden gespeeld in de Challenger Pro League dit seizoen en in totaal 78 voor SK Deinze. Hij heeft ook 42 wedstrijden gespeeld voor KVC Westerlo.

"Ik werd zeer goed ontvangen en ben klaar voor een nieuw hoofdstuk. Nadat ik een lastige situatie in Deinze heb meegemaakt, nam RFB contact met me op en ik heb de kans gegrepen. Ik zal dichter bij mijn familie zijn en sluit me aan bij een interessant project. Met de groep die we hebben en wat ik heb gezien tijdens de wedstrijden, weet ik dat alles goed zal gaan," zegt Christophe Janssens op de officiële website van RFB.