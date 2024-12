Eigenaar van SK Deinze komt met verrassende beschuldigende vinger na uitspraak faillissement: "Er was een andere overnemer"

SK Deinze werd vanmorgen failliet verklaard. De eigenaar van de club komt nu met een verrassend persbericht naar buiten.

De ondernemingsrechtbank in Gent verklaarde SK Deinze failliet. Eigenaar Doudou Cissé haalt nu echter uit naar bewindvoerders Benny Goossens en Pieter Huyghe.

Dat gebeurt in een persbericht, uitgestuurd door de AAD Invest Group. Een week geleden zou Cissé al beslist hebben om de club opnieuw te verkopen.

“Op 3 december brachten we de bewindvoerders op de hoogte van onze beslissing om de club te verkopen”, klinkt het. “Die beslissing namen we op basis van de administratieve problemen en het discriminerende gedrag die de uitvoering van ons project belemmerden.”

Door die problemen kwamen de nodige miljoenen niet richting Deinze. Hij zegt ook een nieuwe overnemer beschikbaar te hebben gehad.

“Brits-Amerikaanse investeerders van Charter HCP Ltd maakten hun interesse in Deinze kenbaar door een formele intentieverklaring naar AAD Invest Group te sturen. Die werd zo snel mogelijk doorgegeven aan de bewindvoerders, in de hoop om een faillissementsprocedure te voorkomen. Op 6 december begonnen de besprekingen tussen Charter en de bewindvoerders.”

Volgens Cissé wilden de bewindvoerders de gesprekken niet aanknopen. “Die acties getuigen van kwaad opzet en hebben onze inspanningen om de verkoop af te ronden en een faillissement te voorkomen ernstig belemmerd.”

De bewindvoerders van de tweedeklasser laten weten dat de verklaring van AAD Invest Group niet de waarheid weergeeft.