Spijt van zijn vertrek? Rik De Mil spreekt over terugkeer naar Club Brugge

Rik De Mil kreeg dinsdagavond een warm onthaal in Brugge. Hij was er om analist te zijn voor VTM, in de wedstrijd in de Champions League tegen Sporting Lissabon.

Dat de fans van Club Brugge hem nog altijd in hun hart hebben mag wel duidelijk zijn. Had hij dan niet wat langer bij Club Brugge willen blijven? “Zoals altijd, het is fantastisch om hier te komen”, zei De Mil bij VTM. “Ik heb hier zolang gewerkt, je voelt gewoon de warmte als je hier komt. Heel plezierig om hier te zijn.” Acht jaar werkte hij op Jan Breydel. “Ja, dit is een keuze die je maakt in je carrière. Wat mij betreft, naar gevoel toe, kon ik hier nog vele jaren blijven. Maar dan kies je toch voor een bepaalde stap in je carrière.” De Mil koos voor een avontuur in Westerlo, maar dat liep snel fout na de salonremise tegen KRC Genk. “Dan moet je soms via een omweg en wie weet in de toekomst, kom ik hier nog terug.” De fans zouden het alvast heel graag hebben, zo werd dinsdagavond nog maar eens bewezen. Rik De Mil is nog altijd blauwzwart in hart en nieren.