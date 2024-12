Alweer serieuze klap voor paars-wit: Anderlecht verliest Yari Verschaeren die uitvalt uit met blessure

Anderlecht speelt donderdag in de Europa League tegen Slavia Praag. Niet alles verliep meteen zoals gehoopt... Yari Verschaeren werd bij de rust geblesseerd gewisseld.

De ziekenboeg bij Anderlecht zit wel bijna helemaal vol, de blessure van Yari Verschaeren is dus allesbehalve geruststellend nieuws voor paars-wit.

Tijdens de wedstrijd tegen Slavia Praag blesseerde Yari Verschaeren zich rond minuut 20. Hij viel op de schouder en werd meteen verzorgd op het veld.

Goed zag het er niet uit, hij bleef maar grijpen naar de plaats waar hij pijn had. Toch speelde de middenvelder verder in de eerste helft, en dat loonde wel.

Verschaeren scoorde even later de 0-2, maar zelfs bij het vieren was duidelijk te merken dat hij veel last had. Te veel, zo bleek, want Hubert haalde hem er bij de rust af.

Zo is Verschaeren al de achtste speler die nu in de lappenmand ligt bij Anderlecht, zo wordt het toch echt veel. We hopen uiteraard dat zijn blessure meevalt, maar aan de hand van wat we zagen zou het toch kunnen zijn dat hij een breukje in het sleutelbeen heeft opgelopen...