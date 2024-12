De man die het meest openbloeide bij Anderlecht, zelfs meer dan Dolberg: hij werd verkeerd gebruikt

Het is opmerkelijk op welk niveau Mats Rits de voorbije maand speelde. Onder Brian Riemer kwam er heel veel kritiek op de verdedigende middenvelder, maar nu blijkt dat hij heel wat meer kan dan enkel als buffer dienen.

Rits zal vanavond weer een sleutelrol krijgen. De ervaren middenvelder brengt niet alleen stabiliteit, maar ook de nodige Europese ervaring tegen een tegenstander die bekendstaat om zijn fysieke kracht en vurige achterban. “De drie punten zijn het enige doel", zei Rits op zijn persconferentie. “Het wordt een intens duel tegen een team dat al tien punten voorsprong heeft in hun competitie. Dat zegt veel.”

Sinds de komst van coach David Hubert lijkt Rits zijn beste vorm teruggevonden te hebben. Waar hij eerder onder Brian Riemer voornamelijk als balafpakker fungeerde, heeft hij nu de vrijheid om een meer aanvallende rol op zich te nemen. “Mijn rol evolueert van match tot match", legt Rits uit. “Soms moet ik meer controleren als een echte nummer 6, maar ik krijg ook de ruimte om aanvallend beslissend te zijn. Ik geniet van beide rollen.”

Dit vernieuwde vertrouwen vertaalt zich op het veld. Zijn assist tegen Porto voor Tristan Degreef toonde hoe Rits niet alleen het spel kan lezen, maar ook kan uitvoeren in aanvallende zones. “Mats kan vooruit voetballen en doet dat goed", aldus coach Hubert. “Hij heeft de intelligentie om zijn momenten te kiezen.”

De ervaring van Rits in beladen wedstrijden, zoals die in Dortmund of Galatasaray, geeft hem een extra dimensie in cruciale duels. “Ik hou van die intense sfeer", vertelt hij. “Wedstrijden in zulke stadions geven me energie. Het helpt als je dat soort ervaringen kunt delen met je ploeggenoten en hen kunt ondersteunen als het minder gaat.”

Onder Hubert is Rits uitgegroeid tot een leider op het veld en een essentiële schakel in het systeem van Anderlecht. Zijn heropleving weerspiegelt de nieuwe dynamiek bij de club. “Dit is het soort wedstrijden waarvoor je voetbalt", besloot hij.