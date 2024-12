Marc Degryse dropt stevig bommetje over selectie Rode Duivels voor WK-kwalificaties

Vrijdag werd er geloot voor de WK-kwalificaties. De Rode Duivels kregen een reeks met weinig sexy tegenstanders voorgeschoteld.

Wales, Kazachstan, Noord-Macedonië en Liechtenstein. Sportief gezien kregen de Rode Duivels een meer dan haalbare loting. Naar spektakelgehalte is een heel wat minder.

Voor Marc Degryse is het duidelijk de Wales de grootste en enige concurrent is in deze groep. Maar Wales blijft ook maar Wales. “Daar gaan we toch geen schrik voor hebben? Laat staan voor Kazachstan — een ambetante verplaatsing weliswaar —, Noord-Macedonië en Liechtenstein”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Er zijn simpelweg géén excuses. De Rode Duivels gaan naar Amerika, Canada en Mexico. Dat staat als een paal boven water. Anders onderwaardeer je de spelers.” De Gouden Generatie mag dan wel weg zijn, je kan volgens Degryse een ploeg opstellen met allemaal jongens die in de Champions League. Degryse dropt zelfs een stevig bommetje richting de bondscoach, wie het dan ook zal zijn.

“Daar horen ook de mannen van Club Brugge bij. Een verdediging met Seys, Mechele, Debast en De Cuyper. Op het middenveld heb je zelfs keuze te over. Onana, Tielemans, De Bruyne, Vanaken, Engels, Vermeeren…”, maakt hij al de selectie.

“Links kan je kiezen tussen Trossard en Doku. Rechts tussen De Ketelaere en Bakayoko. En dan heb je nog Openda en Lukaku. Oké, Romelu speelt geen Champions League, maar hij voetbalt wel nog steeds in een van de Grote Vijf competities.”