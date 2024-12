Eigenaar JPL-club maakt ruzie met één van de machtigste mannen in het voetbal: "Ik wil je nooit meer horen of zien"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De eigenaar van RWDM en Olympique Lyon, John Textor, zal niet meteen op vakantie gaan met Nasser Al-Khelaïfi, de baas van Paris Saint-Germain. De twee mannen hebben een reeks onbeleefde berichten uitgewisseld.

Wanneer John Textor de voetbalwereld verlaat, zal hij waarschijnlijk niet veel vrienden voor het leven hebben gemaakt. In Frankrijk lijkt zijn persoonlijkheid in ieder geval te verdelen, en de andere Ligue 1-leiders zijn geen fan, vooral die van Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, volgens onthullingen van de krant L'Equipe.

Textor, de eigenaar van Olympique Lyonnais, heeft al meerdere malen publiekelijk gewezen op wat hij beschouwt als een schadelijke invloed van PSG op de aantrekkelijkheid van het Franse voetbalproduct, vooral tijdens de onderhandelingen over tv-rechten. En ook privé heeft de sterke man van OL en RWDM ruzie gemaakt met zijn Parijse tegenhanger.

De uitspraken van Textor in Globo, een Braziliaans medium, over de "onafgebroken en onbeperkte uitgaven" van PSG hadden Victoriano Melero, de uitvoerend directeur van de Parijse club, al ertoe gebracht een brief aan OL te schrijven waarin ze concludeerden dat ze "niet langer tijd zouden verspillen aan het ontleden van de gebreken en tegenstrijdigheden van uw genadeloze aanvallen op PSG" gezien de financiële situatie van de Rhône-club.

Maar via sms ruzieden Nasser en Textor persoonlijk: "Ik moet met je praten over de tv-rechten. Ik word op de hoogte gehouden door Laurent (Prud'homme, algemeen directeur van OL), maar ik zou graag direct nieuws van je willen hebben over enkele onderwerpen", schreef John Textor aan de president van PSG.

"Je man begrijpt echt niets van tv-rechten, realiseer je dat. Fijne dag," antwoordde Nasser Al-Khelaïfi kortaf, voordat hij toevoegde: "Ik zal nooit meer met je praten en ik wil je niet meer zien. Leer een club en de media te leiden, dit is de laatste keer dat je me hebt laten praten."

John Textor reageerde toen op de Qatarees en verzekerde hem dat PSG "de aantrekkelijkheid van de Ligue 1 vernietigde" en vroeg hem over de insertie, tijdens een OL-wedstrijd, van een advertentie voor de Parijse club op beIN sport. Een Qatarese onderneming, wat Textor vaak doet wijzen op belangenconflicten. "Je begrijpt niets van voetbal, ik verspil mijn tijd met je te praten," reageerde Al-Khelaïfi. "Je zult overal verliezen waar je gaat." Veelbelovend voor PSG-OL deze zondag...