Mertens en Vertonghen stellen nieuw coachesduo voor Masters of Madness voor: "Wekelijks zie ik het beste voetbal van België"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de kerstvakantie wordt Masters of Madness gespeeld. Het toernooi van Dries Mertens en Jan Vertonghen trekt heel wat BV's aan.

De voetbalcompetitie van Jan Vertonghen en Dries Mertens heeft er een nieuw duo met coaches bij. Metejoor en Rik Verheye zullen met Bim Bam Bayern hun beste beentje voor zetten.

Eerder zegden Erik Van Looy, Kat Kerkhofs, Bockie De Repper, Wesley en Amy Sonck al toe voor dit voetbalfeestje. Metejoor speelde zelf nog met de beloften van KV Turnhout in tweede klasse.

“Jammer genoeg sprong ik nooit van een plaats op de bus naar een plaats op de bank. Een scheenbeen­barst velde mijn carrière. In Masters of madness mag je als coach soms een penalty trappen, ik zie het als een laatste kans om mijn carrière te herlanceren”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Ook Rik Verheye is een voetbaldier. Hij is voorztiter van Sporting Hasselt in eerste nationale, maar ook supporter van Club Brugge.

“Bij Club Brugge zie ik wekelijks het beste voetbal van België en ik stel vast dat als ze dan toch eens verliezen, ik net als de rest van het stadion weet hoe die nederlaag vermeden had kunnen worden.”

Er wordt nog één duo coaches bekendgemaakt. Vanaf 3 februari is het programma op televisie te volgen.