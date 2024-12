Philippe Clement opnieuw onder druk: het ideale moment voor de Belgische voetbalbond?

De Glasgow Rangers verloren de finale van de League Cup tegen Celtic Glasgow. Een nieuwe tegenslag voor Philippe Clement, die niet veel krediet meer heeft.

Kon Philippe Clément zich dit nog veroorloven? Het seizoen van Glasgow Rangers verloopt helemaal niet zoals verwacht in de competitie, met een derde plaats ver onder de verwachtingen. De Rangers staan 11 punten achter op hun grote rivaal, Celtic, de leider... en zelfs twee punten achter op Aberdeen, in een competitie die traditioneel wordt beschouwd als een tweestrijd.

De nederlaag van afgelopen zondag in de League Cup-finale, zelfs al was het via strafschoppen, komt dus zeer ongelegen. Want het ontnam de Rangers opnieuw een kans om dit seizoen een trofee te winnen, terwijl de nationale titel ver weg lijkt en dromen van het winnen van de Europa League nog utopischer lijkt.

Clement staat al meer dan een jaar aan het roer van de Schotse reus, heeft vorig seizoen geen enkele trofee gewonnen en zou dus een tweede opeenvolgend seizoen zonder prijzen kunnen beleven. Maar er is eigenlijk weinig kans dat hij het seizoen afmaakt zonder snel het roer om te gooien... als het al niet te laat is.

"Voetbal kan wreed zijn en dat was het vanavond", betreurde Clement tegenover de Schotse media na de nederlaag in de finale. Maar dat is de realiteit van sport: de voormalige coach van Club Brugge staat al maanden onder druk. Het winnen van de League Cup zou hem wat ademruimte hebben gegeven, maar nu? Met de transferperiode en de korte winterstop in zicht, zou dit het ideale moment zijn om dingen te veranderen.

In augustus verlengde Clement zijn contract tot 2028. Dat is waarschijnlijk wat hem tot nu toe heeft gered: hem ontslaan zou een aanzienlijke gouden handdruk vereisen en de Rangers hebben niet veel financiële middelen. Een andere reden is het gebrek aan een technisch directeur en dus een echte beslisser, zoals onlangs werd benadrukt door de Schotse journalist Bill Leckie. "Dat is de enige reden waarom hij nog steeds in functie is", beweerde hij.

Als Clement vertrekt, is één ding zeker: hij kan verwachten dat Vincent Mannaert een van de eersten zal zijn om hem te contacteren. Uit vriendschap allereerst natuurlijk, de twee mannen hebben lange tijd samengewerkt bij Brugge. Maar ook omdat de nieuwe sportieve directeur van de KBVB een te mooie kans zou zien om te laten liggen. De dagen van Tedesco aan het roer van de Rode Duivels zijn waarschijnlijk geteld en Philippe Clement zou een flinke som geld krijgen na zijn ontslag: de sterren zouden wel eens kunnen samenvallen zodat hij een lager salaris zou accepteren als bondscoach...