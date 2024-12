El Ouahdi praat over mislopen van droomtransfer naar Europese topclub: "Maar daar heb ik nooit aan gedacht"

Zakaria El Ouahdi is helemaal ontbolsterd bij KRC Genk. Niemand twijfelt eraan dat de 22-jarige flankverdediger binnenkort een grote transfer zal maken. Die droomtransfer was overigens héél dichtbij.

SL Benfica was afgelopen zomer al concreet geïnteresseerd in Zakaria El Ouahdi. Uiteindelijk beslisten de Portugezen om niet in te gaan op de vraagprijs van KRC Genk.

"Ik wilde die geruchten eerst niet geloven", glimlacht Zakaria El Ouahdi in Het Laatste Nieuws. "Benfica is echt wel een héél grote club, hé. Mijn vader (en zaakwaarnemer, nvdr.) verzekerde me echter dat de interesse echt én concreet was."

© photonews

El Ouahdi steekt niet onder stoelen of banken dat de interesse hem deed dromen. "Een club als Benfica, de Champions League en zelfs de volgende stappen. Benfica verkoopt zijn spelers altijd voor een stevige prijs, hé." (blaast)

"Ik zag die transfer dus zeker en vast zitten", gaat de Antwerpenaar met Marokkaanse roots verder. "Maar ik had mezelf ook voorgenomen dat het voor hetzelfde geld niet zou doorgaan. Dan zou het ook zo zijn."

Ambitie

Sommige zaakwaarnemers claimden deze zomer zelfs een mandaat te hebben én probeerden El Ouahdi weg te houden van training bij Genk. "Maar daar ben ik nooit in meegegaan. Stel dat Benfica plots zou afhaken. Dan had ik een gigantisch probleem gehad."