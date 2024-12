Lommel-fans vragen om ontslag van coach Steve Bould: kapitein Lucas Schoofs heeft zeer duidelijke mening over de situatie

De supporters van Lommel SK hadden afgelopen weekend een duidelijke boodschap: "Bould out". De fans roepen om het ontslag van de coach, maar volgens kapitein Lucas Schoofs is dat niet de juiste oplossing.

Lommel SK ging afgelopen weekend met 1-2 onderuit tegen Zulte Waregem, ondanks een verdienstelijke prestatie. Nog voor de wedstrijd van start ging kwamen de supporters als met een duidelijke boodschap.

"All we want for x-mas is Bould out", stond te lezen op doeken die de fans gemaakt hadden. Maar is het wel de fout van de coach? Afgelopen seizoen kwam Lommel nog heel dicht bij de promotie onder Steve Bould.

"Het ligt niet aan de coach", vertelde kapitein Lucas Schoofs bij ons. "Ik begrijp dat de supporters gefrustreerd zijn, en je moet wel iemand aanduiden."

"Ze kunnen moeilijk een doek hangen waarop staat dat een bepaalde speler buiten moet. Ik snap de frustraties dus wel, maar dat is niet altijd de juiste oplossing", gaat Schoofs verder.

De juiste intenties zijn er duidelijk wel bij de Limburgers. Na de 2 op 15 volgt dit kalenderjaar nog één wedstrijd, tegen Lierse. Een rechtstreekse concurrent voor de top 6, en dus een uitgelezen kans om de rug te rechten.

"Ik kan alleen maar beloven dat ik 100% mijn best doe, en dat verwacht ik van de andere spelers ook. Iedereen binnen de club doet dat nu volgens mij ook", besluit Schoofs.