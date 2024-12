Opvallend: 'Talent van Club Brugge mag deze winter al vertrekken, omdat club zomeraanwinst wil houden die niet speelt...'

Club Brugge zoekt nog steeds naar oplossingen voor enkele spelers. Deze winter kan het goed zijn dat er al een paar gevonden worden.

Blauw-zwart zit op enkele posities namelijk met een spelers te veel. Zo heeft Club op de positie van rechtsachter Joaquin Seys, Kyriani Sabbe en Hugo Siquet rondlopen.

Seys is de revelatie van het seizoen bij Club Brugge en speelt zich iedere week in de kijker. Ook in de Champions League brengt hij het er goed van af.

De 19-jarige Kyriani Sabbe krijgt daardoor minder speeltijd, al komt hij nog wel voor Siquet in de pikorde. Die laatstgenoemde werd afgelopen zomer voor 3 miljoen euro gehaald.

Toch opent blauw-zwart de deur voor een winters vertrek van Sabbe, meldt Sacha Tavolieri. Club Brugge zou Siquet nog graag willen houden.

🔵⚫️Infos #Clubbrugge:

👀🇧🇪 Blauw&Zwart open the door to a departure of Kyriani Sabbe during the next transfer window. Blauw&Zwart wants Hugo Siquet to stay despite his limited playing time & Sabbe's contract now end in the next 18 months. A case to watch next month. #mercato…