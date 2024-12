Yves Vanderhaeghe voor de derde keer bij KV Kortrijk, een "welgekomen kerstgeschenk" al had hij het wel verwacht: "Ik ben hier altijd goed geweest"

Yves Vanderhaeghe werd woensdag ook al meteen, voor de derde keer in zijn carrière, voorgesteld als hoofdtrainer bij KV Kortrijk. Hij ziet het als een "welgekomen kerstgeschenk", maar had het zelf wel verwacht naar eigen zeggen.

Lang heeft KV Kortrijk niet zonder coach gezeten. Freyr Alexandersson werd dinsdagavond ontslagen, de ochtend nadien kondigde de club de komst van Yves Vanderhaeghe al aan.

Hij leidde meteen ook al zijn eerste training, om nadien de pers te woord te staan. Bij Het Nieuwsblad legde hij uit waarom hij dit avontuur zag zitten, ook al vertrok hij twee keer niet op de gewenste manier.

"Ik ben hier altijd goed geweest en ik ben de club dankbaar dat ik hier überhaupt een derde keer aan de slag mag gaan", opende Vanderhaeghe. "Kortrijk heeft mij destijds de kans te geven om als assistent door te groeien als T1 en ik heb hier al veel meegemaakt."

"Toen de vraag kwam, heb ik meteen ja gezegd. Het is ook een mooie kans om mezelf terug op de kaart te zetten. Ik heb in het verleden mooie dingen gepresteerd, maar was bang dat ik tegenwoordig in de vergeetput was beland. Daarom komt deze kans op het juiste moment. Het is een welgekomen kerstgeschenk."

Vanderhaeghe had het naar eigen zeggen wel verwacht. "Jawel. Zoals ik al zei heb ik al knap werk verricht als hoofdtrainer. Mijn eerste vier jaren als T1 heb ik Play-Off 1 gehaald. Ik wil niet zeggen dat dit vandaag nog relevant is, maar het toont wel aan dat ik voor een groep kan staan en een strijdplan kan opstellen. Ik ben blij dat ik nog niet vergeten ben hier in België", besluit de coach.