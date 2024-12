KAA Gent-coach Wouter Vrancken haalt uit: "Het is een pure schande"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent speelt donderdagavond zijn laatste wedstrijd in de League Phase van de Conference League. Daarvoor gaan ze op bezoek bij Larne in Noord-Ierland. Een speciale verplaatsing, om dan aan te komen bij een club waar het veld er bijna niet slechter bij kan liggen.

KAA Gent speelt donderdag op verplaatsing bij Larne. De Noord-Ierse club pakte nog geen enkel punt in de Conference League en staat pas 9e in de eigen competitie.

Een uitgelezen kans voor de Buffalo's om uit te pakken. Maar toch speelt niet alles in hun voordeel: het veld ligt er namelijk erbarmelijk bij.

"Het veld is een pure schande hier. Dat is dramatisch", begon coach Wouter Vrancken volgens VTM. "Er staat heel weinig gras op en los daarvan is het nog heel ongelijk ook."

"Dat speelt niet bepaald in ons voordeel, maar als de wedstrijd nu eenmaal op gang is moeten we dat uit ons hoofd zetten. Ons zelfvertrouwen mag ook niet wegzakken door situaties waarin het veld tegenwerkt."

Toch wint Gent maar best. De club maakt nog kans op de top 8 waardoor het meteen zou kunnen doorstoten naar de volgende ronde, maar dan mag het zich niet laten vangen door het slechte veld.

"Al is er nog maar een kleine kans, dan moeten we proberen om ervoor te gaan. En dat begint met drie punten hier, en dan wat geluk in de andere confrontaties. Als het kan, liefst met zoveel mogelijk doelpunten verschil winnen hier", besluit hij.