Wesley Sonck tekent megacontract voor de rest van zijn leven!

Wesley Sonck en Virginie Van Mol hebben vrijdag hun liefde voor elkaar bezegeld in het oude stadhuis van Ninove, waar ze beiden zijn opgegroeid. Na een verloving van slechts drie maanden gaf het koppel elkaar het ja-woord.

Opmerkelijk was dat Wesley en Virginie hun huwelijk zonder getuigen vierden. Virginie legde uit dat officiële getuigen tegenwoordig niet verplicht zijn en dat ze het nut van getuigen niet zagen. "Als je de ene vraagt, is de andere teleurgesteld. Wat voor ons telt, is onze liefde voor elkaar", aldus Virginie in Het Laatste Nieuws.

Na de huwelijksceremonie gingen Wesley en Virginie naar Gooik, waar ze hun huwelijk verder vierden met een feest voor 150 gasten. Hoewel Virginie oorspronkelijk droomde van een huwelijk in Italië, kozen ze voor een huwelijk in België.

Het paar heeft een nieuw samengesteld gezin van vijf kinderen. Virginie heeft twee zonen, Gilles en Beau. Wesley Sonck heeft dochter Amy en twee zonen Jason en Ryan.

Het paar koos voor een huwelijk in de kerstperiode, wat voor hen een extra gevoel van samenhorigheid gaf. “Trouwen in de kerstperiode is ook heel speciaal. Het geeft meteen een gevoel van samenhorigheid", zegt Virginie.

Ereburger van Ninove

In 2021 werd Wesley Sonck door burgemeester Tania De Jonge benoemd tot Ereburger van Ninove, een eer die hij met trots accepteerde. Sonck is niet alleen een bekend gezicht in Ninove, maar ook een geliefde persoon in de voetbalwereld. Hij is dan ook regelmatig te gast in het populaire voetbalpraatprogramma Extra Time.