'RSC Anderlecht heeft spelmaker op het oog, ook onder meer AC Milan ligt op de loer'

RSC Anderlecht wil er ook in de wedstrijden na Nieuwjaar staan en mikken op het allerhoogste dit seizoen. Daartoe kunnen ze wel nog wel wat versterking gebruiken de komende maanden. En ze hebben iemand op het oog.

RSC Anderlecht zou namelijk wel wat zien in Marin Petkov, de spelmaker van Levski Sofia die al sinds 2019 bij de Bulgaarse club uitkomt. De 21-jarige aanvallende middenvelder zou echter naar het buitenland willen.

AC Milan en Sturm Graz kapers op de kust

Diverse Bulgaarse bronnen melden dat Petkov daarbij de clubs voor het uitkiezen heeft, al zijn niet alle ploegen even geïnteresseerd. Drie teams zouden dat wel zijn, waaronder dus ook RSC Anderlecht.

De concurrentie is echter niet min, want Sturm Graz zou de forcing voeren en ook AC Milan ziet wel wat in Petkov. Daarmee wordt het interessant om te kijken wat er gaat gebeuren, zeker aangezien ze in Oostenrijk vooral de nadruk leggen op Sturm Graz.

Marktwaarde van twee miljoen euro

In de Bulgaarse competitie is Petkov voorlopig al goed geweest voor vier goals en twee assists in 17 wedstrijden. Daarmee is hij van groot belang voor zijn team.

Volgens Transfermarkt heeft hij een transferwaarde van twee miljoen euro op dit moment. Of dat ook de prijs zal zijn voor dewelke hij zal vertrekken? Dat is nog maar de vraag, want Levski Sofia wil hem niet zomaar kwijt.