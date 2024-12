Doodeerlijke Vincent Janssen laat het niet onopgelost en spreekt klare taal over tactisch plaatje bij Antwerp

Vincent Janssen was de man die de hele tijd in de schijnwerpers liep zaterdagavond. De Nederlander maakte op het veld van Dender het verschil voor Antwerp, ook al was hij niet altijd diegene die de bal over de lijn duwde. Hij laat geen twijfel bestaan over wie nu de 1-3 maakte.

Officieel scoorde hij slechts één keertje in Denderleeuw. In elk geval kan Antwerp opgelucht ademhalen na de eerste overwinning in vijf partijen. "Dit zijn drie belangrijke punten. De manier waarop doet er niet toe, maar bij vlagen werd er nog goed gevoetbald. Er zitten twee owngoals bij, maar het is de verdienste van iedereen dat we die afdwingen. Het is niet dat het enkel geluk was, maar bij momenten zat het mee."

"Een eerlijke Janssen dus en die houding zou hij aanhouden de hele tijd. Dat houdt hem niet tegen om enkele positieve punten bij zijn team op te noemen. "Het was allesbehalve makkelijk, op een slecht veld en in niet ideale weersomstandigheden. We zijn blijven strijden. Het is knap dat we na de 1-1 nog terugvechten en winnen. De 1-2 was zeker een belangrijk moment, want toen zaten we minder in de wedstrijd. We moeten wel werken aan ons slechte punt: spelhervattingen."

"Achteraf waren er vooral nog vraagtekens over de 1-3. Was dat nu een owngoal van Gonçalves of kon Janssen ook aanspraak maken op dat doelpunt? Voor de journalisten ter plekke was het niet heel goed zichtbaar. "Ik kan wel proberen om die te claimen, ja. Neen, ik heb 'm niet geraakt", grijnst Janssen.

"De aanvaller keerde terug uit schorsing en was de enige andere naam tussen de lijnen bij Antwerp. "We zijn iets anders gaan spelen. Ik ben al 2,5 jaar hier, veel aanpassen is er voor mij dus niet bij. Voor mij hoort het er meestal één keer per seizoen bij om een speeldag uit te zitten."

"Het is wel zo dat Antwerp onder De Roeck veel meer wisselt op tactisch gebied dan onder Van Bommel. "Dat komt ook door de spelers die je ter beschikking hebt. Het is al een paar keer gebeurd dit seizoen dat we moesten schuiven door veel blessureleed. We hebben ons ook een paar keer aangepast aan de tegenstander, met wisselend succes."

"De eerste voorwaarde is nog altijd dat alle spelers de nodige grinta tonen als ze op het terrein staan. Die gretigheid was zeker en vast aanwezig bij Antwerp in Denderleeuw. Een verschil van dag en nacht in vergelijking met twee weken geleden. "Tegen Charleroi kon je welk systeem dan ook spelen: als je een paar keer staat te slapen, verlies je."