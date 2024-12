Johan Boskamp zeer scherp voor JPL-club: "Het was niet om aan te gluren"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent ging deze week met 1-0 onderuit op het veld van Larne. Een nederlaag die niemand zag aankomen, ook Johan Boskamp had er zo zijn mening over.

KAA Gent speelde deze week zijn laatste wedstrijd in de League Phase van de Conference League tegen Larne. Iedereen had wel verwacht dat de Buffalo's overtuigend zouden winnen.

De club had nog geen enkel punt verzameld in de Conference League en stond alleen laatste. In de eigen competitie staat de Noord-Ierse club pas 9e.

Toch verloor Gent, een serieuze domper. Coach Wouter Vrancken was na afloop bijzonder scherp voor zijn spelers. Begrijpelijk volgens Johan Boskamp, alleen zag hij dat de coach misschien zelf ook een fout maakte.

"Het was werkelijk niet om aan te gluren", opent Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Ik kan Wouter wel begrijpen dat ie baalt als een stekker, maar je kan je ook de vraag stellen of het wel verstandig was om daar met de tweede garnituur te gaan spelen terwijl je nog niet geplaatst bent voor de volgende ronde."

"Als je een ploeg van dat niveau niet kan afmaken, zelfs al is het op een bloemkolenveld, dan scheelt er toch iets met de mentaliteit van je ploeg. Dan krijg je wat je verdient", besluit hij.