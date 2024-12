Levensbelangrijke speler in JPL moet bij rust vervangen worden: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Daan Heymans was ook tegen STVV opnieuw van groot belang voor Charleroi. Toch werd hij ook vrij snel gewisseld. En dus waren er wel wat supporters van de Zebra's die zich ernstig zorgen maakten.

Daan Heymans is dé man van Charleroi dit seizoen. Ondertussen zit hij al aan acht doelpunten in de Jupiler Pro League (en eentje in de Beker van België).

Heymans van belang voor Charleroi

Met zijn doelpunt wist hij Charleroi op weg te zetten naar een nieuwe belangrijke driepunter. De aanvallende middenvelder werd echter bij de rust al vervangen. En dus maakten diverse mensen zich zorgen.

Toch geen (zware) blessure voor Heymans? Dat zouden de Zebra's kunnen missen als kiespijn, zoveel is duidelijk. En dus was het bang afwachten wat de speler er zelf allemaal over zou zeggen.

Rugpijn

"Het gaat over de rug. Ik heb dat vorig seizoen ook al eens meegemaakt en we weten hoe we dat moeten behandelen", klonk het zeer duidelijk bij Daan Heymans tegen DAZN na de wedstrijd tegen STVV.

"Het is helemaal niet ernstig. Er is gewoon iets ingeschoten en de rust was te kort om het te herstellen. Vijftien minuten is iets te weinig om het er helemaal uit te laten. Ik ken de situatie en heb ze al eens meegemaakt, dus het is niets erg."