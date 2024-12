"Buitengewoon!" - Charles De Ketelaere wordt overladen met lof en ziet transferwaarde de lucht inschieten

Charles De Ketelaere speelde een sleutelrol in de overwinning van Atalanta Bergamo tegen Empoli op zondag, door twee doelpunten te scoren, waaronder de beslissende 3-2 in de slotfase.

Zijn coach, Gian Piero Gasperini, prees de Belgische aanvaller na de wedstrijd en noemde zijn prestatie "buitengewoon". De Ketelaere's inzet hield Atalanta bovenaan in de Serie A, een cruciale overwinning voor de club.

De Ketelaere zelf gaf aan dat de wedstrijd zwaar was, maar benadrukte het karakter van het team. "Telkens als we een tegenslag moesten incasseren, hadden we een reactie in huis", zei de Belgische international.

Dankzij zijn twee goals behaalde Atalanta zijn elfde overwinning op rij in de competitie, waardoor de kerstperiode voor zowel de club als haar supporters extra speciaal werd.

Na zijn teleurstellende periode bij Milan, waar hij werd gezien als een flop, heeft De Ketelaere zijn draai bij Atalanta duidelijk gevonden. In 24 wedstrijden dit seizoen heeft hij al 10 doelpunten en 9 assists behaald. Intussen is hij volgens Transfermarkt al 38 miljoen waard, terwijl dat bij AC Milan tot 22 miljoen gezakt was.

De Ketelaere zelf weet niet precies wat de oorzaak van zijn succes is, maar benadrukt dat hij zich zowel fysiek als mentaal goed voelt bij zijn nieuwe club.

"Als je goals maakt, krijg je vertrouwen", zei De Ketelaere, en dat vertrouwen is duidelijk zichtbaar in zijn spel. Zijn positieve vorm heeft niet alleen zijn prestaties verbeterd, maar heeft ook invloed gehad op de hele ploeg. Atalanta-spits Ademola Lookman gaf De Ketelaere het volledige krediet voor de overwinning. "Dit zijn moeilijke wedstrijden om te winnen, en Charles had een magische avond en heeft ons gered", aldus Lookman.