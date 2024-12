"Veld in tweede provinciale is beter": JPL-grasmat doet wenkbrauwen fronsen, coach wil haast mee investeren

Modderpoelen met hopen. Het veld van Beerschot in het Olympisch Stadion op het Kiel is niet om over naar huis te schrijven. Er zal iets moeten gebeuren. Zelfs coach Dirk Kuyt hoopt op een oplossing.

Kortrijk en Beerschot speelden afgelopen weekend een aantrekkelijke wedstrijd (2-2). Het veld was echter niet van goede kwaliteit. Provinciaal veld? Het fenomeen is niet nieuw: een aankondiging om een greenkeeper te vinden staat al weken op de website van de club, zonder resultaat. Dat kon KV Kortrijk echter niet doen lachen. "Het was een ramp. Ik heb vier jaar gespeeld in tweede provinciale en de velden waren daar beter", klaagde Tom Vandenberghe achteraf heel duidelijk over het veld. Een noodzakelijke investering De grasmat stoorde ook de spelers van Beerschot. En ook coach Dirk Kuyt: "Ik hoop dat dit de allerlaatste wedstrijd op dit veld was. Natuurlijk heeft het ook met de financiën te maken. Zal ik zelf bijdragen aan een nieuw veld? Als het moet wel", lachte hij. Als vleugelspeler nam Tom Rijnders het nog positief op: "Het is niet ideaal, maar dat geldt ook voor de tegenstander. Het middenveld stond onder water, maar aan de zijkanten was het niet zo erg. Dus voor mij was het nog wel oké."