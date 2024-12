'Verrassende nieuwe uitdaging voor ontslagen JPL-coach op komst'

Freyr Alexandersson is niet langer coach van KV Kortrijk. Dat maakte de club op dinsdag bekend. Enkele dagen later komt hij al in aanmerking voor een interessante andere job.

Freyr Alexandersson en KV Kortrijk hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dat maakte de club op dinsdag bekend via haar officiële kanalen. Ontslag bij Kortrijk net op tijd? Vorig seizoen kon de IJslandse coach de Kerels inderdaad redden van een degradatie naar de Challenger Pro League. In barragewedstrijden werd er toen nog twee keer gewonnen van Lommel SK. Na 38 wedstrijden werd nu van hem afscheid genomen. Yves Vanderhaeghe nam ondertussen al het roer over. En ook voor Alexandersson zelf lijkt een nieuwe job snel om de hoek te kunnen liggen. Nieuwe bondscoach van IJsland? Zo zouden ze bij de nationale ploeg van IJsland wel wat in hem zien. De Noorse ervaren trainer Age Hareide stapte daar een maandje geleden op. Er zouden nog enkele andere namen op de shortlist staan, maar Alexandersson is zeker nu hij vrij is een goede optie geworden voor de IJslanders. De komende weken zal moeten blijken of het er uiteindelijk ook van zal komen. Alexandersson was in het verleden al actief voor de IJslandse voetbalbond als coach van de vrouwenploeg.