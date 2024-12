Yves Vanderhaeghe bracht als kerstcadeautje vooral hoop mee naar KV Kortrijk: "Met deze basis moet het lukken"

Met een 2-2 gelijkspel tegen Beerschot op het Kiel is Yves Vanderhaeghe aan zijn derde termijn bij KV Kortrijk begonnen. Hoewel hij slechts drie dagen had om zijn ploeg voor te bereiden, waren er meteen duidelijke signalen van verbetering.

De keuze om João Silva, ondanks recente fouten, in de basis te laten, bleek een schot in de roos. "Ik heb niet veel keuzemogelijkheden", gaf Vanderhaeghe toe. "Maar Silva is onze kapitein en hij verdient vertrouwen. Hij speelde een degelijke partij, en dat was belangrijk voor hem én voor ons."

Doelman Tom Vandenberghe merkte ook al de hand van Vanderhaeghe op. "Aanvallend waren we dreigender dan onder de vorige coach. Helaas krijgen we nog steeds te makkelijk domme goals tegen. Dat blijft een werkpunt", analyseerde hij.

Toch was de sfeer binnen de ploeg een stuk beter, wat volgens velen te danken is aan de nieuwe wind die Vanderhaeghe met zich meebrengt. Voor Vanderhaeghe zelf was het een emotioneel weerzien met de club waar hij al eerder successen vierde.

"Ik heb het enorm gemist om op de bank te zitten. Het is een geweldige club, en ik voel me hier thuis", zei de trainer met een brede glimlach. Zijn aanstekelijke enthousiasme lijkt ook de spelersgroep te inspireren.

KV Kortrijk kan met vertrouwen vooruitkijken naar de volgende wedstrijden. Vanderhaeghe benadrukte dat er nog veel werk aan de winkel is, maar de eerste signalen van zijn aanpak zijn veelbelovend. "We hebben een stevige organisatie nodig en moeten slim zijn aan de bal. Met die basis kunnen we ons uit deze situatie werken", besloot hij vastberaden.