Lierse op zoek naar nieuwe coach: wordt de zoektocht nog voor Kerst afgerond? Deze twee bekende JPL-coaches worden het alvast niet

Na de deugddoende overwinning op Lommel heeft Lierse zijn winterstop ingeluid. Achter de schermen wordt er wel hard gewerkt met als hoogste prioriteit een nieuwe trainer te vinden.

Na het onverwachte ontslag van Christophe Grégoire een week geleden, heeft Lierse de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach in alle stilte voortgezet. Lierse heeft zijn ogen gericht op een externe coach die het DNA van de club verder kan overnemen.

De zoektocht is dringend, aangezien er de laatste weken onenigheid is ontstaan binnen de staf over de speelstijl en de visie van de club. Het doel is een coach die met het huidige talent werkt, de nodige ervaring heeft en de jonge spelers een springplank biedt naar de top

Volgens de Gazet van Antwerpen had de club haar focus gelegd op Wim De Decker en Hernan Losada. Maar beide heren zijn niet bereid om voor de Pallieters te kiezen.

Geen winterstage

Lierse kiest er, in tegenstelling tot veel andere clubs, voor om geen winterstage in het buitenland te houden. De focus ligt volledig op het verbeteren van de spelersgroep en de voorbereiding op het nieuwe jaar.

De trainingen beginnen op donderdag 2 januari, en de club zoekt nog naar een of twee oefenwedstrijden. De eerste officiële wedstrijd van 2025 is op zondag 12 januari. Dan neemt Lierse het op tegen Seraing.