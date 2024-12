Waarom Anderlecht momenteel - ondanks de stand - niet de derde beste ploeg van het land is: concurrent toont veel meer

Anderlecht staat derde in de ranking van de Jupiler Pro League, maar afgaande op de huidige vorm van alle teams lijkt dat niet de echte machtsverhouding te zijn. Met nog 11 wedstrijden voor het begin van de play-offs lijkt vooral Union SG een uitdager voor Genk en Club Brugge.

De Brusselaars lieten tegen Club Brugge weer hun potentieel zien, ondanks het 2-2 gelijkspel. Onder leiding van trainer Sébastien Pocognoli heeft Union zich steeds meer gepositioneerd als een serieuze titelkandidaat, vooral dankzij de gevonden efficiëntie van hun aanvallers en een sterk collectief.

Spitsen op dreef

De sterkte van Union ligt in de balans van de spelerskern. Op elke positie hebben ze een evenwaardig alternatief. Terwijl ze in het begin van het seizoen moeite hadden met het afmaken van kansen, is de aanval nu veel gevaarlijker geworden.

Franjo Ivanovic en Promise David spelen in topvorm, wat het team een stuk meer stootkracht geeft. Ivanovic scoorde zes keer in zijn laatste drie wedstrijden en mag gerust gezien worden als het volgende goudhaantje van de club die de laatste jaren al bijzonder sterk was in het vinden van onbekend talent.

In tegenstelling tot Anderlecht, dat vooral goed presteert tegen de kleinere ploegen, heeft Union zijn kracht bewezen tegen topteams. Ze zijn dit seizoen ongeslagen tegen concurrenten zoals Genk, Antwerp en AA Gent. Tegen de leider pakten ze op eigen veld zelfs uit met de beste prestatie van het seizoen.

Anderlecht heeft probleem in toppers

Anderlecht daarentegen faalt regelmatig tegen directe concurrenten. Ondanks een lange ongeslagen reeks, kon de ploeg van David Hubert geen vuist maken tegen Genk. Eerder dit seizoen verloor Anderlecht ook van Club Brugge, een nederlaag die veel hoger had kunnen oplopen. In topwedstrijden - zoals er in de play-offs enkel zullen zijn - geeft Anderlecht amper thuis. Behalve tegen Gent, dat in eigen huis makkelijk opzij werd gezet.

Daarnaast is de mentale veerkracht van Union in topwedstrijden opvallend. De spelers van Pocognoli kunnen om met druk en laten zich amper van de wijs brengen. Zelfs toen het in het begin van het seizoen niet liep, was er geen paniek binnen de kleedkamer.

Wanneer gaan Hazard en Vertonghen in topvorm zijn?

Voor Anderlecht komt de uitdaging echter in de vorm van inconsistente prestaties in de topwedstrijden. Nu is het wel afwachten wat het gaat brengen als Hazard, Vertonghen, Sardella en Stroeykens terug zijn. Anderlecht zou dan wel meer gewapend moeten zijn, maar het is bij verschillende van die jongens wel afwachten hoe lang het gaat duren voor ze op hun topniveau zitten.

Union staat wel al 13 punten achter op Genk, maar met de halvering en nog 11 wedstrijden te spelen, lijkt die kloof zeker nog overbrugbaar. Al blijft voor ons Club Brugge dé topfavoriet. Je kan er niet aan voorbij dat ze gewoon heel sterk zijn en niet afhankelijk van één speler. Want stel je voor dat er bij Genk iets met Tolu gebeurt...