"Dramatisch": Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over iets heel specifieks bij RSC Anderlecht

RSC Anderlecht ging zondagavond met de billen bloot bij KRC Genk: 2-0. Zowel in balverlies als in balbezit was het niet meteen mooi om zien wat paars-wit op de mat bracht. Dat zagen ook de analisten met lede ogen aan.

De manier waarop de Genkse doelpunten tot stand kwamen? Daar kon je al heel wat over zeggen. Maar nog pijnlijker was dat RSC Anderlecht ook in balbezit heel weinig voorstelde en ook weinig leek te durven. Dramatisch in balbezit "Ik durf bijna zeggen dat het dramatisch is", opende Hein Vanhaezebrouck dat luik van de wedstrijd van RSC Anderlecht in Extra Time. "Het is echt een probleem." "Er wordt een speler vrijgespeeld en die keert dan gewoon terug. Coosemans wordt ondertussen Beckenbauer genoemd. Soms staat hij soms aan de middenlijn." Nog niet afgestraft, maar ... "Ze spelen met drie achterin en niemand durft vooruit te spelen. Ze spelen echt niet, ze vragen het allemaal aan Coosemans. Die kan de ballen leggen. En soms is er dan balverlies en dat is ook gevaarlijk." "Ook tegen Slavia Praag was er die opbouw met drie en dan kwamen er problemen van. Er zijn zaken die gebeuren en die terugkeren. Ze zijn nog niet afgestraft geweest, maar dat gaat nog gebeuren als ze niets veranderen. Als je niet met durf speelt, dan komt Dolberg niet aan de bal inderdaad."