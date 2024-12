Ex-speler van Lierse, OHL en kampioenenmaker van Antwerp maakt opvallende comeback bij amateurploeg

Stallone Limbombe keert terug naar België en heeft een transfervrije overeenkomst getekend bij Cappellen. Limbombe ontbond onlangs zijn contract bij het Griekse AON Ionias, waar hij slechts enkele maanden had gespeeld.

Limbombe had eerder deze zomer de overstap gemaakt van Patro Eisden naar AON Ionias, maar na een korte periode besloot hij het voor bekeken te houden. Ondanks zijn eerdere avonturen in Griekenland en Cyprus, keert de flankaanvaller nu terug naar België.

Limbombe is geen onbekend in het Belgische voetbal. Eerder speelde hij bij Lierse en Antwerp, en maakte hij deel uit van het legendarische Antwerp dat in 2017 promoveerde naar de Jupiler Pro League.

De aanvaller was een belangrijke schakel in dat succes, en scoorde zelfs het beslissende doelpunt in de promotiefinale tegen Roeselare. Na zijn succesvolle periode bij Antwerp maakte Limbombe in 2018 de overstap naar AA Gent. Hier kwam zijn carrière echter niet helemaal van de grond.

Ondanks enkele indrukwekkende prestaties in zijn eerste seizoen, viel de aanvaller gaandeweg uit de gratie bij de Gentse club. Zijn rol werd minder prominent, wat hem uiteindelijk leidde naar een nieuwe uitdaging bij Oud-Heverlee Leuven en later Lierse.

Voetbalbroers

Limbombe komt uit een echte voetbalfamilie. Zijn broers Anthony (Beveren), Bryan (Heracles) en Maxime (Houtvenne) zijn ook actief in het profvoetbal.