Uitgaande transfers vanaf 1 januari, inkomende pas vanaf... 7 januari: dit is waarom België een buitenbeentje is

De Belgische transferperiode begint later dan in andere Europese competities, namelijk op 7 januari. Dit betekent dat Belgische clubs pas vanaf die dag nieuwe spelers kunnen registreren, terwijl spelers al vanaf 1 januari naar andere competities kunnen vertrekken.

Deze latere start is een administratieve keuze, ingegeven door FIFA-regels, weet Het Nieuwsblad. FIFA staat slechts 16 weken transferactiviteit per seizoen toe, waarvan de winterperiode minimaal vier weken moet beslaan. België koos in de zomer voor een langere transferperiode van twaalf weken, waardoor er nog vier weken overblijven voor de winter.

Andere competities, zoals in Engeland en Spanje, hadden een kortere zomermarkt en konden daardoor eerder starten in de winter. Toch sluit de Belgische wintermercato, net als in die competities, af op 3 februari.

Dit uitstel heeft praktische gevolgen. Zo is het uitgesloten dat Belgische clubs, zoals Club Brugge en Genk, op 7 januari al nieuwe spelers kunnen opstellen in hun bekerwedstrijden, aangezien de transferregistratie pas diezelfde dag opent.

De keuze om de transferperiode tot 3 februari te laten duren, werd genomen om Belgische clubs flexibiliteit te bieden. Dit stelt hen in staat om laat in de markt nog spelers te kopen als belangrijke spelers vertrekken naar grotere competities.

Op die manier hebben de Belgische clubs geen concurrentieel nadeel ten opzichte van de meeste Europese landen waar de transfermarkt ook onherroepelijk afsluit op 3 februari om 23u59. Alleen in Nederland, Portugal en Italië loopt de transferperiode een dag langer, tot 4 februari.