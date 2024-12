Club Brugge is gewaarschuwd: Manchester City zal tegen blauw-zwart alles uit de kast moeten halen en Pep Guardiola beseft het

Club Brugge speelt nog twee Champions League-wedstrijden waarna het een plaats in de play-offs hoopt te bemachtigen. Makkelijk zal dat zeker niet zijn...

De vernieuwde Champions League leek voordelig te zijn voor de grotere teams, maar dat is helemaal niet zo gebleken. Een aantal heel grote clubs zullen nog moeten zweten om bij de eerste 24 te geraken.

Club Brugge doet het geweldig en staat op de 19e plaats, maar speelt nog twee zware wedstrijden. Eerst komt Juventus nog over de vloer, terwijl ze nadien de verplaatsing maken naar Manchester City.

Die Citizens staan pas 22e en zitten in een zeer negatieve flow. Ze wonnen slechts één van hun laatste 12 wedstrijden, al zullen ze op boxing day weer voor de overwinning gaan tegen Everton.

In de CL nemen ze het voor de match tegen Club nog op tegen PSG, dat zelfs pas op plaats 25 staat. Dat wil zeggen dat ze tegen blauw-zwart sowieso alles uit de kast moeten halen, en dat beseft ook coach Pep Guardiola.

"Op dit moment lopen we het risico ons niet te kwalifceren in de Champions League. Dat risico lopen we zeker. We moeten echt winnen en punten halen nu, of het zal er niet van komen", vertelde hij volgens Fabrizio Romano. Club Brugge is gewaarschuwd.