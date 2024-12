OFFICIEEL: Lierse slaat toe en heeft eerste wintertransfer beet

Lierse heeft vandaag officieel de komst van Bo De Kerf aangekondigd. De 21-jarige verdedigende middenvelder van VK Ninove ondertekende een contract voor 2,5 jaar, tot 2027, en wordt de eerste wintertransfer van de Pallieters.

Al op jonge leeftijd maakte De Kerf de overstap naar de jeugdopleidingen van Dender, KAA Gent en Zulte Waregem. Deze ervaring in de jeugdopleiding van topclubs gaf hem de nodige bagage om zich verder te ontwikkelen als speler.

Na zijn tijd bij Zulte Waregem kwam De Kerf via Eendracht Aalst in het eerste elftal van Ronse terecht. Bij Ronse kreeg hij de kans om zich te laten zien op het hoogste niveau in de amateurcompetities, wat hem in de kijker speelde van andere clubs.

Vanuit Ronse maakte Bo De Kerf de overstap naar VK Ninove, waar hij zich snel settelde als een belangrijke steunpilaar op het middenveld. Dit seizoen speelde hij al zestien wedstrijden voor Ninove.

De overgang naar Lierse betekent een belangrijke stap in de carrière van De Kerf. De jonge middenvelder krijgt nu de kans om zijn talenten te tonen in de Challenger Pro League.

Bij VK Ninove is men uiteraard teleurgesteld over het vertrek van De Kerf. Toch begrijpt men de beslissing van de speler en steunt men zijn ontwikkeling richting het profvoetbal. "We willen de carrière van Bo niet in de weg staan", aldus de club.