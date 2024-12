"Corruptie, gesjoemel en bestolen!", Gent-fans online woest op Laforge: maar is dat wel terecht?

KAA Gent ging thuis tegen Union met 1-3 onderuit en had dat vooral te danken aan een slappe periode na rust. Maar de Gent-fans wezen online toch vooral naar scheidsrechter Nicolas Laforge.

Doelpunt Gandelman - afgekeurd

Na een halfuur spelen zit Sykes in een penibele situatie door een botsende bal in de eigen 16 met zijn rug naar het veld weg te trappen. Daarbij trapt hij op Gandelman die niet veel tijd nodig heeft, Moris lobt en de 1-0 lijkt te maken voor Gent. Maar... het doelpunt wordt heel snel afgekeurd wegens hands van Gandelman.

Wat zeggen fans en regels?

Amai, hoe rap was Laforge weeral om die goal af te keuren 😡😡😡😡😡😡

Die man heeft @kaagent dus al zeer veel punten bestolen #gntusg — Kjell Theunis (@KjellTheunis) December 26, 2024

Hoezo is die goal eig afgekeurd? Is toch gwn een acceptabele goal… #gntusg — Zijn we weer (@ZijnWW) December 26, 202

In één van de herhalingen is echter wel te zien dat Gandelman de bal licht met de arm raakt nadat hij het leer tegen zijn borst krijgt. Hands via het eigen lichaam telt toch niet horen we u denken. Klopt, als je een verdediger bent. Als aanvaller wordt je namelijk altijd afgestraft als je de bal met de arm raakt en in dezelfde fase scoort, hoe onvrijwillig of schlemielig ook.

Doelpunt David - goedgekeurd

Amper één minuut later glipt David door de buitenspelval en wordt hij door Ivanovic op weg gezet naar de 0-1. Ditmaal volgt er een iets langere VAR-fase en wordt het doelpunt goedgekeurd. Bij het bekijken van de offside-lijn zit er toch iets dwars bij de fans.

Wat zeggen fans en regels?

Dus de officiële offside lijn toont dat het buitenspel was en toch keur je het goed als VAR? Corruptie! #GNTUSG #kaagent — Het Buffalo Nieuws (@buffalonieuws) December 26, 2024

Op de VAR-beelden zien we echter dat de rode en witte lijn elkaar raken. Aangezien er in de Jupiler Pro League (nog) niet geïnvesteerd is in betere technologie om de buitenspellijn te trekken, roeit de VAR met de riemen die ze hebben. En dan staat er in de regels dat als er geen ruimtelijk verschil is tussen de twee lijnen, het voordeel aan de aanvaller gegeven wordt. Voor alle duidelijkheid: de lijnen worden altijd even dik getrokken.

Conclusie

Kortom, Laforge en de VAR hadden het tweemaal bij het rechte eind. Al was het voor Gent natuurlijk extra frustrerend dat het twee enorm nipte fases waren die telkens in hun nadeel uitdraaide. Het zorgde ervoor dat de Buffalo's met 0-1 gingen rusten. Na de pauze stond het dan snel 0-3, een opdoffer die de thuisploeg niet meer kon goedmaken.